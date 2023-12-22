МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российские банки начали повышать ставки по сберегательным продуктам вслед за ростом ключевой ставки ЦБ: воспользоваться их более щедрым предложением в ближайшее время намерены треть граждан, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. Ставки по вкладам в России превысили 17 процентов, пишет СМИ

В прошлую пятницу Центробанк повысил ключевую ставку до 16%. Вместе с этим большинство крупнейших банков повысили максимальные ставки по вкладам до 15-17%, что приближается к показателям весны 2022 года, когда ставки были повышены до 20%, обращают внимание авторы исследования.

"Выяснилось, что 36% опрошенных планируют воспользоваться вкладами в ближайшее время. Из них 14% готовы положить деньги на вклад уже сейчас, а 22% пока не имеют достаточно денег, но планируют отложить с ближайшей зарплаты", — выяснили специалисты, опросив 3 тысячи россиян.

Еще 37% респондентов хотели разместить накопления на счету по новым ставкам, но не могут, так как уже хранят средства на другом вкладе без опции снятия. При этом 34% заявили, что не планируют в ближайшее время хранить деньги на вкладе, а 3% признались, что за прошедшую неделю уже успели разместить средства по новым ставкам.

Также аналитики выяснили, какие суммы респонденты планируют размещать на накопительных счетах. Небольшие вклады предпочли 38% респондентов — они отметили, что готовы выделить на эту цель не более 20 тысяч рублей. При этом чаще всего в ответах фигурировали суммы в диапазоне от 20 до 100 тысяч рублей — так ответили 42%. Что касается более крупных сумм, то здесь спрос распределился интересным образом — положить на счет от 100 до 200 тысяч готовы 6%, а свыше 200 тысяч — уже 14%.