МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. ВТБ понес убытки от запуска онлайн-банка в мессенджере Telegram, который пришлось закрыть, сообщил журналистам первый зампред правления Дмитрий Пьянов. Telegram-канал впервые в России оштрафовали за рекламу без маркировки

"Мы в ноябре переоценили несколько нефинансовых активов и списали, это самый важный фактор, большее количество нематериальных активов, по которым дальнейшее использование будет ограничено, невозможно, они будут выводиться или выведены уже из эксплуатации. Например, мы списали наши инвестиции в розничный мобильный онлайн-банк в приложении Telegram…, а также в старые не поддерживающиеся более решения мобильного банка в розничном бизнесе на базе iOs", — сказал топ-менеджер.

Совокупно, по его словам, "эти разовые убытки" через списание и обесценение непрофильных активов превышают 12 миллиардов рублей.

"Разовые статьи расходов составляют 12,5 миллиарда рублей, из них списания, айтишных, нематериальных активов – это 6,4 миллиарда рублей, то есть половина из этого, остальная половина обесценение непрофильных активов", — пояснил Пьянов.

В начале года ВТБ запустил работу онлайн-банка в Telegram. Однако в марте в России вступили в силу нормы закона, которые запрещают организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. С 1 июля банковский сервис ВТБ перешел из Telegram в социальную сеть "ВКонтакте".