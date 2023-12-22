ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Вашингтон пригрозил отключить банки по всему миру от американской финансовой системы, если они нарушат санкции против России, сообщил представитель администрации президента США. США проверят, не помогают ли швейцарские банки россиянам, пишет Bloomberg

"Практически каждому банку по всему миру дан выбор между тем, продолжать ли продавать товары российскому военно-промышленному комплексу, или быть связанными с финансовой системой США, учитывая, что наша экономика куда больше и наша валюта единственная, которая используется по всему миру", — отметил представитель.

По словам представителя администрации, никто не захочет так рисковать, поэтому прежде, чем нарушить антироссийские санкции, кредитным организациям придется подумать.

Российская сторона неоднократно отмечала, что она справится с санкционным давлением, оказываемым на нее Западом. В Кремле отмечали, что Западу не хватает смелости признать провал санкций против России.

Президент России Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции не только нанесли серьезный удар по мировой экономике, но и ухудшили жизнь многих людей.