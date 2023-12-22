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Российские банки увеличили запасы драгметаллов в ноябре
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Запасы драгоценных металлов в российских банках за ноябрь по сравнению с показателем октября выросли на 1,8 тонны в золотом эквиваленте, до 73,1 тонны, следует из расчетов РИА... ПРАЙМ, 22.12.2023
банки, финансы, новости, банки, банк россии, драгметаллы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Запасы драгоценных металлов в российских банках за ноябрь по сравнению с показателем октября выросли на 1,8 тонны в золотом эквиваленте, до 73,1 тонны, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
Так, согласно данным ЦБ, запасы драгметаллов в банках на начало декабря текущего года оценивались в 423,4 миллиарда рублей (или 73,1 тонны в золотом эквиваленте), тогда как месяцем ранее – в 424,2 миллиарда рублей (или 71,4 тонны в золотом эквиваленте). Таким образом, за ноябрь запасы увеличились на 2,5%.
При этом за 11 месяцев с начала года запасы выросли на 8,3 тонны или 12,8%.