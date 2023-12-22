МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство России постановило больше не ориентироваться на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при предоставлении кредитов другим странам, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Китайские фондовые рынки упали на неблагоприятных данных по кредитованию

Изменения вносятся в правила предоставления Российской Федерацией государственных кредитов иностранным государствам — заемщикам. "…в подпункте "д" абзацы девятый-одиннадцатый признать утратившими силу…", —говорится в тексте постановления.

Теперь доступ к российским кредитам получают страны, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития к шестой и ниже группам странового кредитного риска и государства с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня "В-" по классификации международных рейтинговых агентств Fitch или Standard & Poor's или ниже уровня "В3" по классификации международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

К получению кредитов также допущены государства, у которых средняя за предыдущие 3 месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов (по данным информационной системы Блумберг при наличии соответствующих котировок).

Кроме того, условие соблюдения страной рекомендаций международных финансовых институтов и объединений более не имеет силы.

Также погашение долга теперь должно осуществляться в согласованной сторонами валюте, позволяющей обеспечить возвратность и платность предоставляемых кредитов.