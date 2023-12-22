МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство России постановило больше не ориентироваться на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при предоставлении кредитов другим странам, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. 

Гонконгская фондовая биржа, Китай

Китайские фондовые рынки упали на неблагоприятных данных по кредитованию

Изменения вносятся в правила предоставления Российской Федерацией государственных кредитов иностранным государствам — заемщикам. "…в подпункте "д" абзацы девятый-одиннадцатый признать утратившими силу…", —говорится в тексте постановления.

Теперь доступ к российским кредитам получают страны, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития к шестой и ниже группам странового кредитного риска и государства с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня "В-" по классификации международных рейтинговых агентств Fitch или Standard & Poor's или ниже уровня "В3" по классификации международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

К получению кредитов также допущены государства, у которых средняя за предыдущие 3 месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов (по данным информационной системы Блумберг при наличии соответствующих котировок).

Кроме того, условие соблюдения страной рекомендаций международных финансовых институтов и объединений более не имеет силы.

Также погашение долга теперь должно осуществляться в согласованной сторонами валюте, позволяющей обеспечить возвратность и платность предоставляемых кредитов.