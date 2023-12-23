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2023
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Вырос первый взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках
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Первоначальный взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках в России вырос с 20% до 30%, соответствующее постановление правительства вступило в силу с 23 декабря. Кроме того,... ПРАЙМ, 23.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Первоначальный взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках в России вырос с 20% до 30%, соответствующее постановление правительства вступило в силу с 23 декабря.
Кроме того, власти уравняли максимальный размер кредита в рамках этой программы для всех регионов — теперь он составляет 6 миллионов рублей для всей территории страны (ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти лимит был 12 миллионов рублей).
В России действует несколько льготных ипотечных программ, в числе которых – доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госипотека на жилье в новостройках. Правительство России в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду таких программ. Нововведение распространили на ипотеку на новостройки, а также "семейную", "сельскую", "дальневосточную" и для работников сферы информационных технологий. По ним ранее минимальный взнос составлял 10-15% от стоимости недвижимости.