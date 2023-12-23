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2023
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Валютные депозиты россиян впервые выросли с мая 2022 года
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Валютные депозиты россиян в банках страны в ноябре впервые с мая 2022 года показали рост и составили 27,1 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. С... ПРАЙМ, 23.12.2023
банки, финансы, новости, валютные депозиты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Валютные депозиты россиян в банках страны в ноябре впервые с мая 2022 года показали рост и составили 27,1 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
С мая прошлого года валютные депозиты постоянно сокращались, не менялся их объем лишь в одном месяце — в ноябре 2022 года.
В ноябре текущего года по сравнению с октябрем традиционные валютные депозиты выросли на 1%, до 27,1 миллиарда долларов, почти достигнув уровня сентября. В целом же их объем минимален с начала 2008 года.
Вместе с тем средства россиян на текущих счетах продолжили сокращение, но при этом меньшими темпами. В ноябре по сравнению с октябрем их объем снизился на 1,1%, до 14,6 миллиарда долларов.
Общий объем валютных средств физлиц в российских банках в ноябре вырос на 0,3%, до 41,7 миллиарда долларов, также показав рост впервые с мая 2022 года.