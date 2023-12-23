МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Валютные депозиты россиян в банках страны в ноябре впервые с мая 2022 года показали рост и составили 27,1 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Ставки по вкладам в России превысили 17 процентов, пишет СМИ

С мая прошлого года валютные депозиты постоянно сокращались, не менялся их объем лишь в одном месяце — в ноябре 2022 года.

В ноябре текущего года по сравнению с октябрем традиционные валютные депозиты выросли на 1%, до 27,1 миллиарда долларов, почти достигнув уровня сентября. В целом же их объем минимален с начала 2008 года.

Вместе с тем средства россиян на текущих счетах продолжили сокращение, но при этом меньшими темпами. В ноябре по сравнению с октябрем их объем снизился на 1,1%, до 14,6 миллиарда долларов.

Общий объем валютных средств физлиц в российских банках в ноябре вырос на 0,3%, до 41,7 миллиарда долларов, также показав рост впервые с мая 2022 года.