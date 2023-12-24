МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Рынок микрозаймов в России в 2024 году вырастет на 15-20%, общий портфель достигнет 480 миллиардов рублей, говорится в материалах финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые есть в распоряжении РИА Новости. В России снизилось число выданных микрозаймов

"В 2024 году микрофинансовый рынок вырастет на 15-20%, что соответствует темпам текущего года. Общий портфель микрозаймов достигнет 480 миллиардов рублей", — говорится в материалах.

Эксперты прогнозируют, что две трети рынка (65%) придется на краткосрочные PDL-займы (Pay Day Loans, займы до зарплаты) и Installment loans (среднесрочные займы, которые выдаются на большие суммы на несколько месяцев).

В материалах отмечается, что дальнейший рост МФО сдерживают регуляторные меры, в частности введенные Банком России макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачу займов клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Ранее ограничения касались заемщиков с ПДН от 80%, а с четвертого квартала 2023 года они затронули людей с ПДН от 50% до 80%, то есть тех, кто тратит на погашение текущих кредитов более половины своего дохода.

Вместе с тем, аналитики указывают, что устойчивый спрос на микрозаймы сохраняется из-за инфляции, отражающейся на доходах населения, и сокращения объемов кредитования со стороны банков на фоне высокой ключевой ставки.

По данным ЦБ, портфель займов МФО в третьем квартале 2023 года достиг 423 миллиардов рублей, что на 6% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Выросла доля среднесрочных займов, а доля краткосрочных, наоборот, снизилась.