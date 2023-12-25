МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Ипотечный портфель в России в 2024 году может вырасти на 10-15%, если будут продлены льготные программы в модифицированном виде, говорится в материалах рейтингового агентства АКРА. Греф спрогнозировал объем выдачи ипотеки в России в 2024 году

"Продление действия льготных программ в модифицированном виде позволит нарастить ипотечный портфель в 2024 году в пределах 10–15%", — сказано в сообщении. Эксперты указывают, что только за десять месяцев этого года объем ипотечного портфеля в России увеличился на 3,5 триллиона рублей, или 25%. Для сравнения: рост за весь 2022 год составил 2 триллиона рублей, или 17%, за 2021 год — 2,5 триллиона рублей, или 26%, за 2020 год — 1,7 триллиона рублей, или 21%.

По мнению аналитиков, прекращение действия ряда льготных ипотечных программ после 1 июля 2024 года крайне маловероятно, сектор строительства и связанные с ним отрасли вносят значимый вклад в ВВП страны. Так, в такой срок заканчивается действие программы льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых, а также семейной ипотеки.

"При этом в целях недопущения продолжения ипотечного бума оптимальным выходом из положения могло бы стать плавное сворачивание действующих программ при сохранении социально ориентированных направлений для льготных категорий граждан независимо от региона Российской Федерации", — говорится в документе.

Ранее в декабре правительство РФ повысило первоначальный взнос с 20% до 30% по льготной ипотеке на новостройки под 8% годовых, а максимальный размер кредита для всех регионов теперь составит 6 миллионов рублей (ранее в Москве, Санкт-Петербурге и столичных областях лимит был 12 миллионов рублей).

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, отмечал, что необходимо думать над продлением семейной ипотеки. Минфин позже сообщал, что оперативно проработает вопрос продления семейной ипотеки с другими министерствами и ведомствами, конкретные условия продления будут обсуждаться.