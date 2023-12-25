МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует сокращение прибыли кредитных организаций в следующем году до чуть выше 2 триллионов рублей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной

Российские банки в этом году заработают 3,2-3,4 триллиона рублей, прогнозировал в начале декабря ЦБ. При этом уже за 11 месяцев этого года кредитные организации получили прибыль в 3,2 триллиона рублей.

"Мы ожидаем, пока оценочно, что прибыль банковского сектора в следующем году будет чуть больше 2 триллионов рублей. Из-за высоких ставок их маржа может немного сократиться, тем более что высокие ставки быстрее переносятся на сторону депозитов, чем на сторону заемщиков и кредиторов", — отметила она в интервью РБК.

Набиуллина добавила, что все-таки экономическая активность развивается и наблюдаются положительные темпы роста, поэтому у банков будет возможность зарабатывать прибыль.