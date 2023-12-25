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2023
https://1prime.ru/banks/20231225/842656776.html
ЦБ спрогнозировал падение прибыли банков в 2024 году
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Банк России прогнозирует сокращение прибыли кредитных организаций в следующем году до чуть выше 2 триллионов рублей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Российские банки... ПРАЙМ, 25.12.2023
банки, финансы, новости, банки, банк россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует сокращение прибыли кредитных организаций в следующем году до чуть выше 2 триллионов рублей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Российские банки в этом году заработают 3,2-3,4 триллиона рублей, прогнозировал в начале декабря ЦБ. При этом уже за 11 месяцев этого года кредитные организации получили прибыль в 3,2 триллиона рублей.
"Мы ожидаем, пока оценочно, что прибыль банковского сектора в следующем году будет чуть больше 2 триллионов рублей. Из-за высоких ставок их маржа может немного сократиться, тем более что высокие ставки быстрее переносятся на сторону депозитов, чем на сторону заемщиков и кредиторов", — отметила она в интервью РБК.
Набиуллина добавила, что все-таки экономическая активность развивается и наблюдаются положительные темпы роста, поэтому у банков будет возможность зарабатывать прибыль.