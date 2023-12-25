МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банк России надеется, что в 2024 году ни один банк в стране не лишится лицензии, как и в 2023 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ спрогнозировал падение прибыли банков в 2024 году

Ранее в декабре статс-секретарь — зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов заявил, что это первый год, в течение которого не было отозвано ни одной лицензии у банков, и это свидетельствует о стабильности банковской системы.

"Будем надеяться", — ответила Набиуллина на вопрос в интервью РБК о том, что может ли 2024 год тоже пройти без отзывов лицензий.

По ее словам, "санкционный кризис" прошлого и этого годов был тестом на эффективность той политики оздоровления, которую проводил Банк России. "И я с полной уверенностью могу сказать, что банки действительно устойчивые: с таким объемом проблем они справились и достойно прошли этот период", — сказала Набиуллина.

Она добавила, что, наверное, "какие-то не вызревшие проблемы", наверное, есть, но они не носят масштабного характера.

"Одна из невызревших проблем — это заблокированные активы банков. И мы здесь дали послабление, чтобы они могли создавать резервы в течение 10 лет. Из многих остальных регуляторных послаблений мы постепенно выходим. Возвращаемся к нормальному регулированию и к созданию дополнительных буферов", — отметила глава ЦБ.