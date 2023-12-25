МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала присуждение ей американской газетой Politico статуса "разрушитель года".

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Набиуллина назвала главные проблемы от антироссийских санкций

"Я считаю, что Центральный банк вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики", — заявила она в интервью РБК, но предостерегла от преждевременной эйфории.

По мнению Набиуллиной, санкционное давление на Россию продолжит усиливаться.

В ноябре Politico назвала Набиуллину главным "разрушителем" года за вклад в усиление экономики России, отметив, что во многом благодаря ее действиям и политике ЦБ "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций".

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.