2023-12-25T11:20:20+03:00
2023-12-25T11:20:20+03:00
2023-12-25T11:20:20+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231225/842660016.html
Набиуллина прокомментировала присуждение ей статуса "разрушитель года"
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала присуждение ей американской газетой Politico статуса "разрушитель года". "Я считаю, что Центральный банк вел, ведет и будет... ПРАЙМ, 25.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб рф, эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/images/83604/73/836047396.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83604/73/836047396.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83604/73/836047353.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83604/73/836047353.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83604/73/836047340.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83604/73/836047340.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231225/842657683.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала присуждение ей американской газетой Politico статуса "разрушитель года".
"Я считаю, что Центральный банк вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики", — заявила она в интервью РБК, но предостерегла от преждевременной эйфории.
По мнению Набиуллиной, санкционное давление на Россию продолжит усиливаться.
В ноябре Politico назвала Набиуллину главным "разрушителем" года за вклад в усиление экономики России, отметив, что во многом благодаря ее действиям и политике ЦБ "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций".
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.