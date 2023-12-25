МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала присуждение ей американской газетой Politico статуса "разрушитель года". Набиуллина назвала главные проблемы от антироссийских санкций

"Я считаю, что Центральный банк вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики", — заявила она в интервью РБК, но предостерегла от преждевременной эйфории.

По мнению Набиуллиной, санкционное давление на Россию продолжит усиливаться.

В ноябре Politico назвала Набиуллину главным "разрушителем" года за вклад в усиление экономики России, отметив, что во многом благодаря ее действиям и политике ЦБ "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций".

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.