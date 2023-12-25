МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банк России предлагает россиянам пройти опрос, чтобы оценить, насколько банки понятно раскрывают условия оформления кредитов в своей рекламе и при необходимости сформировать предложения по улучшению регулирования в этой сфере, говорится на сайте регулятора. ЦБ оценил рост средней максимальной ставки по вкладам в России

Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов призвал банки к сознательности и попросил не указывать низкие ставки по кредитам, которые невозможны.

"Банк России предлагает гражданам пройти короткий опрос, чтобы оценить, насколько понятно отражены условия оформления кредитов в дисклеймерах (уточнениях мелким шрифтом) в рекламе продуктов банков", — говорится в сообщении.

Пройти опрос можно на сайте ЦБ.

В октябре вступила в силу норма закона, которая обязывает кредитные организации указывать в рекламе диапазон значений полной стоимости кредита при раскрытии информации о процентных ставках, напомнил регулятор.

"Изменения требований к рекламе зависят от того, как ее видят и понимают потребители продуктов и услуг. Итоги опроса помогут сформировать предложения по улучшению регулирования рекламы в области финансов", — отметил Банк России.

Закон запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только "привлекательные" процентные ставки. Это касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуковым сопровождением.

Полную информацию о стоимости кредита следует отображать тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты, и одни параметры не должны быть менее заметными, чем другие. Предполагается, что потребитель таким образом сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить заемные средства по более выгодной ставке.

В январе 2024 года вступают в силу требования о публикации полной стоимости кредита на сайтах банков и в местах обслуживания клиентов.