МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. В ЦБ назвали запасы золота в международных резервах России

"Мы видим риски в этой сфере. В этом году количество незаконных операций либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы", — сказал он в интервью РБК.

Негляд добавил, что Росфинмониторинг поддерживает инициативу Минфина, которая позволит усилить контроль за оборотом драгметаллов.

"Речь идет о том, чтобы дополнительно банки оценивали операции физлиц по приобретению либо продаже таких слитков и сообщали эту информацию нам. Это инициатива Минфина, который является регулятором в области рынка драгоценных металлов, и мы ее поддерживаем", — сказал замглавы Росфинмониторинга.

В начале ноября замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания Госдумы заявил, что ФТС России выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физлицами.