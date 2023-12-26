2023-12-26T08:28:00+03:00
2023-12-26T08:41:58+03:00
2023-12-26T08:28:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231226/842669499.html
Росфинмониторинг намерен усилить контроль операций физлиц с золотом
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции... ПРАЙМ, 26.12.2023
банки, финансы, новости, россия, росфинмониторинг, покупка золота
https://cdnn.1prime.ru/images/84041/24/840412489.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84041/24/840412489.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84041/24/840412488.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84041/24/840412488.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84041/24/840412476.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84041/24/840412476.jpg
https://1prime.ru/commodities/20231220/842624753.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Количество незаконных либо подозрительных покупок в РФ золота в этом году резко возросло, в связи с чем российские банки предлагается обязать дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Мы видим риски в этой сфере. В этом году количество незаконных операций либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы", — сказал он в интервью РБК.
Негляд добавил, что Росфинмониторинг поддерживает инициативу Минфина, которая позволит усилить контроль за оборотом драгметаллов.
"Речь идет о том, чтобы дополнительно банки оценивали операции физлиц по приобретению либо продаже таких слитков и сообщали эту информацию нам. Это инициатива Минфина, который является регулятором в области рынка драгоценных металлов, и мы ее поддерживаем", — сказал замглавы Росфинмониторинга.
В начале ноября замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания Госдумы заявил, что ФТС России выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физлицами.