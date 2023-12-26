МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Осенью этого года в России начался эксперимент по внедрению исламского финансирования в четырех регионах – Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Пока халяльные финансы не пользуются большим спросом у россиян и бизнеса, что связано как с новизной явления, так и с несовершенством регулирования. Двухлетний пилот призван показать, когда такую модель финансирования можно масштабировать на всю страну и какие законодательные барьеры для этого нужно устранить. ЦБ установил правила информирования клиентов исламского банкинга

В России, где существенная доля мусульманского населения, миллионы людей являются потенциальными клиентами исламских финансовых институтов, поскольку следующим нормам шариата людям нельзя пользоваться классическими банковскими услугами — брать и размещать деньги под процент. Кроме этого, халяльный инвестор не терпит "греховных" проектов, таких, где фигурируют эротика и секс, азартные игры, казино, табак, алкоголь и оружие.

Необходимость развивать в России финансирование по шариату объясняется и надеждой на исламских инвесторов из дружественных стран, средства которых могут заменить ставшие недоступными западные источники финансирования.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, российская экономика, остро нуждающаяся в средствах на структурную трансформацию, могла бы рассчитывать на 14 миллиардов долларов исламских инвестиций из Турции, Индонезии, Пакистана и других стран.

БАНКОВСКИЙ ХАЛЯЛЬ

"Сбер" еще до старта пилота 1 сентября вышел на рынок исламского банкинга — в декабре 2022 года крупнейший банк открыл офис в Казани. Еще раньше на поприще развития исламских финансов начал трудиться "Ак Барс". Сейчас оба банка предлагают клиентам, например, исламские дебетовые карты и ипотеку. В Роскачестве назвали число россиян, покупающих халяльную продукцию

Пока исламскую ипотеку особо отличает то, что она дороже традиционной. Поэтому на первоначальном этапе такой продукт может пользоваться спросом в основном у мусульман, строго следующим нормам шариата, сказали РИА Новости эксперты.

"По мере развития и увеличения объема операций по исламской ипотеке, стоимость ее для клиентов будет снижаться, и она сможет достойно конкурировать с традиционной ипотекой, привлекая и не мусульман", — поясняет доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.

В целом же исламское финансирование – это не только банковские услуги. Здесь есть и финансовый рынок, где выпускаются сукук – инструмент, в чем-то напоминающий облигации, но строится на принципе разделения рисков между инвестором и заемщиком, и рынок страхования (такафул). Причем в мировой практике наибольший вес имеет именно финансовый рынок.

"В России же пока внедряют только банковские услуги исламского финансирования, причем фокус явно на услугах населению и, возможно, обслуживание малого и среднего бизнеса", — замечает старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.

СТРОГОСТИ ШАРИАТА

Пока лишь единицы компаний и организаций пожелали войти в реестр ЦБ с участниками пилота по исламскому банкингу. Существовавшие до начала пилота исламские финансовые компании в Татарстане, Дагестане и Чечне пока опасаются входить в эксперимент. Сбербанк запустил исламское финансирование юрлиц

"Организации не готовы к дополнительным требованиям по минимальному уставному капиталу и отчетности, поскольку это требует изыскания дополнительных ресурсов и накладно для небольших по размеру региональных компаний", — объясняет Зарипов.

Кроме того, спрос на финансы по шариату со стороны населения и корпоративного бизнеса пока низкий. Например, вкладчикам, как поясняет экономист, пока трудно перестроиться на исламские принципы, когда размер вознаграждения не известен заранее и зависит от успешной деятельности финансовой организации.

А заемщиков могут отпугивать предъявляемые к ним особенные требования по части их финансовой устойчивости, к уровню рисков по проекту и так далее. Это необходимо, поскольку инвестор в исламской модели делит риски с заемщиком.

"Поиск надежных партнеров, готовых вкладывать в соответствующие шариату проекты, с их тщательной проверкой у исламских банков (филиалов традиционных банков) в России займет значительное время", — считает Зарипов. ЦБ спросит у россиян о прозрачности условий по кредитам в банках

ПОТЕНЦИАЛ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ

Еще до запуска эксперимента, в мае, Сбербанк отчитался о проведенных сделках в рамках исламского банкинга на 17 миллиардов рублей. При этом будущий объем операций исламского финансирования тогда оценивал лишь на уровне 20 миллиардов рублей в трехлетней перспективе. Вместе с тем потенциал исламских финансов в России значительно выше, уверен Зарипов.

"При комплексном подключении государства, банков и крупных корпораций, полагаю, что можно преодолеть порог в 50 миллиардов рублей в течение первого года эксперимента, а если удастся привлечь на российский рынок халяльных проектов иностранные исламские банки, то эта сумма может значительно вырасти", — считает экономист.

В целом, по его словам, исламские финансы должны занять пятую часть от общего финансового рынка в России, поскольку только мусульмане составляют приблизительно 20% населения страны.

При этом младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова не ждет, что в ближайшей перспективе исламские финансы будут играть существенную роль в экономике России, поскольку продукты "специфические", и есть проблемы в их нормативном регулировании.