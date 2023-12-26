КИШИНЕВ, 26 дек — ПРАЙМ. Молдавские аграрии просят нового руководителя Нацбанка Анку Драгу ввести мораторий на выплату долгов по кредитам, заявил во вторник один из лидеров ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. В Молдавии отметили превращение страны в "попрошайку"

Ранее фермеры организовали ряд акций протеста с призывом к властям ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Также протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период.

"Мы призываем нового главу Нацбанка начать диалог с аграриями. Власти страны не оказали поддержку фермерам, столкнувшихся с кризисом. В настоящее время сотни фермеров имеют задержки с выплатой банковских кредитов. Аграрии неоднократно встречались с европейскими депутатами и чиновниками, которые хотели бы помочь, но для этого нужна более активная позиция молдавских властей, в частности, введения моратория по выплате долгов по кредитам. Надеемся на понимание с вашей стороны и оказание содействия в решении этих и других вопросов", — заявил Слусарь в ходе видеообращения в социальной сети Facebook*.

При этом он подчеркнул, что бывший глава Нацбанка Октавиан Армашу не был открыт для общения с сельхозпроизводителями.

Парламент Молдавии 21 декабря отправил в отставку Армашу, объяснив это тем, что он не обеспечил эффективность сотрудничества ведомства со следственными органами при расследовании вывода миллиарда долларов из банковской системы страны. В пятницу, 22 декабря, депутаты парламента от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) избрали на должность главы структуры бывшего председателя сената Румынии Анку Драгу.

Это назначение не обошлось без скандала. В румынских СМИ, в частности, в изданиях Evenimentul Zilei ("События дня") и Gaeta de Cluj ("Газета Клужа"), появились публикации, что Драгу, назначенная парламентом Молдавии на должность главы Нацбанка, является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Молдавские власти пока никак не прокомментировали эту информацию.

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