МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Сбербанк с 11 января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку на покупку квартиры только у аккредитованных банком застройщиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Трутнев отметил пользу от программы "Дальневосточная ипотека"

"В Сбербанке с 11 января 2024 года… меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. С 11 января подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером", — сказано в сообщении.

Там уточняется, что новые условия применяются к программам: "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Ипотека для IT".

Данное решение принято в связи со вступлением в силу 23 декабря постановления правительства России о снижении размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам, пояснили в пресс-службе. "Но для поддержания наших клиентов и партнеров, в "Сбере" принято решение не останавливать выдачи, а продолжить кредитование по новым условиям", — добавили там.

В банке обратили внимание, что по заявкам, оформленным до 10 января 2024 года включительно, клиенты могут по-прежнему получить ипотеку "без применения субсидирования от застройщика, то есть без ограничений в выборе объекта".

"Все жилые комплексы, подключенные к программе субсидирования от застройщика, можно найти на сайте "Домклик". В случае если застройщик, которого выбрал клиент, не подходит под новые условия, ипотеку можно оформить по базовой программе или выбрать другой объект из списка ЖК, которые включены в программу субсидирования", — сообщили в Сбербанке.