МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российские банки в 2024 году при оптимистичном сценарии заработают около 3 триллионов рублей прибыли, прогнозирует рейтинговое агентство АКРА. Крупнейшие мировые банки сократили более 60 тысяч сотрудников, пишут СМИ

"По мнению АКРА, в оптимистичном сценарии прибыль банков составит около 3 триллионов рублей", — говорится в материалах.

Эксперты отмечают, что перспектива реализации данного сценария зависит от того, насколько успешно банки и заемщики справятся с ростом ставок. При этом они ожидают сокращение влияния на прибыль операций с валютой, а также отчислений на создание новых резервов.

Ранее в декабре глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила в интервью РБК, что прибыль кредитных организаций в следующем году составит чуть выше 2 триллионов рублей.

В начале декабря ЦБ прогнозировал, что российские банки в этом году заработают 3,2-3,4 триллиона рублей. При этом уже за 11 месяцев этого года кредитные организации получили прибыль в 3,2 триллиона рублей.

По оценкам агентства, чистая прибыль российских банков по итогам 2023 года превысит 3,3 триллиона рублей, рост совокупного кредитного портфеля может составить более 25% при наращивании объема требований как в корпоративном, так и в розничном сегментах.