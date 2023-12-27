МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Росбанк выделил бизнес по взысканию просроченных долгов в самостоятельную коллекторскую компанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Росбанк не добился ареста активов финского Nordea Bank

В конце ноября ФССП включила в реестр коллекторских организаций "РБ Коллект", учредителем которой, по данным ЕГРЮЛ, является Росбанк.

"Решение о создании коллекторского агентства обусловлено расширением агентского бизнеса по работе с просроченной задолженностью и законодательных инициатив, которые ограничивают ведение такого рода деятельности вне рамок банковской группы начиная с февраля 2024 года", — привела пресс-служба Росбанка комментарий главы департамента по работе с просроченной задолженностью банка Евгения Сеньковского.

Коллекторское агентство, по его словам, на данном этапе сосредоточится на предоставлении коллекторских услуг по агентской схеме с фокусом на авто- и потребкредитование, лизинг, а также на рынок дебиторской задолженности.

"В настоящее время рынок цессий представляется нам "перегретым" в части цены портфелей со сроком окупаемости в пять-семь лет и высоким регуляторным риском, который может ограничить привлекательность цессионных портфелей на длительном промежутке времени", — отметил Сеньковский.

Тем не менее, он не исключил изменения стратегии и покупки нескольких портфелей в 2024 году.