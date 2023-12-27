МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые банки выдают заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), чтобы ограничить риски закредитованности граждан, говорится в сообщении регулятора. ЦБ спросит у россиян о прозрачности условий по кредитам в банках

"Банк России повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан", — сказано в сообщении.

Как уточняет регулятор, меры направлены на ограничение роста ипотеки за счет вовлечения высокозакредитованных покупателей и стимулирование кредитных организаций на применение официальных данных о заемщиках для оценки ПДН.

Повышение макропруденциальных надбавок будет способствовать улучшению стандартов кредитования и более сбалансированным темпам роста ипотеки, рассчитывают в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке при стабилизации ситуации и возврату к более консервативным стандартам кредитования.

В начале ноября директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщала, что регулятора беспокоит "дисбаланс" цен на рынке жилья. Так, по ее словам, на 1 октября средний уровень цен на первичном рынке был на 42 процента выше, чем на вторичном, причем до введения льготных ипотечных программ разница была всего десять процентных пунктов.