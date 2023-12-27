МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Вслед за Сбербанком и другие российские банки могут изменить условия предоставления льготной ипотеки для поддержания маржи, такое мнение выразила РИА Новости старший директор группы финансовых институтов АКРА Ирина Носова. ЦБ ужесточит для банков выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

Сбербанк во вторник сообщил, что с 11 января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку на покупку жилья только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. Такое решение банк объяснил снижением размера государственной субсидии банкам по льготным ипотечным программам. Новые условия Сбербанка будут действовать для программ льготной ипотеки на новостройки, "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Ипотека для IT".

"Банки могут последовать тактике "Сбера" для поддержания маржи. В 2024 году нас ждет замедление темпов роста выдач по льготным ипотечным программам, в том числе в силу придания им большей адресности", — считает Носова.

При этом полного прекращения действия госпрограмм, по ее словам, ждать не стоит.

РИА Новости направило запросы в кредитные организации. В банке "Дом.РФ" ответили, что на текущий момент бизнес-модель взаимодействия с партнерами "не предполагает взимания комиссии за заемщиков, оформивших ипотечный кредит в рамках госпрограмм".

"Вместе с тем в целях повышения доступности ипотеки мы реализуем с застройщиками партнерские программы, позволяющие дополнительно снизить ипотечную ставку в рамках требований положения Банка России 590-П", — отметил вице-президент банка Кирилл Варенцов.

Постановление правительства, корректирующее параметры льготных ипотечных программ, вступило в силу 23 декабря. Согласно документу, взнос по программе льготной ипотеки на жилье в новостройках под 8% годовых был повышен до 30% с 20%, а максимальная сумма кредита для всех регионов стала единой – 6 миллионов рублей. Кроме того, была снижена предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ.

В сентябре правительство России уже ужесточало условия по льготной ипотеке – тогда минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм был повышен до 20%, а предельная величина субсидий банкам, кредитующим в рамках ипотечных госпрограмм, была снижена на 0,5 процентного пункта.