МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Иранский банк Sepah открыл первый после восстановления минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из России, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на ЦБ Ирана. Россия и Иран активно сотрудничают во всех сферах экономики, отметил Путин

"С целью расширения валютно-банковского сотрудничества с Россией, а также укрепления отношений в рамках соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, состоялась встреча руководителей Центробанка России и Ирана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава центробанка Ирана Мохаммад Фаррзин и руководитель финансового регулятора РФ Эльвира Набиуллина по итогам встречи договорились открыть кредитную линию на сумму 6,5 миллиарда рублей для импорта Ираном необходимых товаров из России. Как сообщает агентство, первый аккредитив открыл иранский банк Sepah для импорта товаров из РФ.