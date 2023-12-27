2023-12-27T18:19:14+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20231227/842689153.html
Банк России продлил временные методы расчета размера операционного риска
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Банк России продлил до октября следующего года для кредитных организаций временные подходы к расчету размера операционного риска, сообщил регулятор. "Банк России принял решение... ПРАЙМ, 27.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России продлил до октября следующего года для кредитных организаций временные подходы к расчету размера операционного риска, сообщил регулятор.
"Банк России принял решение продлить для кредитных организаций на период до 30 сентября 2024 года (включительно) временные подходы к расчету размера операционного риска", — сказано в сообщении.
Так, на этот период расширен перечень кредитных организаций, которые вправе досрочно перейти на расчет размера операционного риска с применением расчетного коэффициента внутренних потерь (расчетный КВП), добавил ЦБ.
Также ЦБ сообщил, что кредитная организация вправе запланировать начало применения расчетного коэффициента внутренних потерь на первое число любого календарного месяца.