МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России продлил до октября следующего года для кредитных организаций временные подходы к расчету размера операционного риска, сообщил регулятор. ЦБ ужесточит для банков выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

"Банк России принял решение продлить для кредитных организаций на период до 30 сентября 2024 года (включительно) временные подходы к расчету размера операционного риска", — сказано в сообщении.

Так, на этот период расширен перечень кредитных организаций, которые вправе досрочно перейти на расчет размера операционного риска с применением расчетного коэффициента внутренних потерь (расчетный КВП), добавил ЦБ.

Также ЦБ сообщил, что кредитная организация вправе запланировать начало применения расчетного коэффициента внутренних потерь на первое число любого календарного месяца.