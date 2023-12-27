МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России опубликовал рекомендации финансовым организациям по разработке новых продуктов, в рамках которых, в частности, предлагается заранее оценивать возможные риски и информировать о них потребителей, чтобы они были "нужны и понятны клиенту", говорится в сообщении ЦБ.

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"Банк России рекомендует финансовым организациям при разработке новых продуктов исходить из предварительного анализа потребностей клиентов, заранее оценивать возможные риски и информировать о них потребителей", — говорится в сообщении.

Также ЦБ предлагает контролировать качество продаж и удовлетворенности людей этими продуктами на всех этапах их жизненного цикла. Такой механизм позволит разрабатывать финансовые продукты, которые нужны и понятны клиенту, считает регулятор.

"Человек сможет принимать взвешенные решения и делать осознанный выбор, ориентируясь на свои желания и финансовые возможности. Такой подход будет способствовать защите граждан и росту их доверия к финансовому рынку", — заключили в ЦБ.

Рекомендации адресованы кредитным организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, страховым организациям, обществам взаимного страхования, страховым брокерам, негосударственным пенсионным фондам, микрофинансовым организациям и прочим организациям из этих сфер.