МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков допускает возможность участия иностранных инвесторов в приватизации российских государственных банков. Эксперты выяснили, как изменилась доля иностранных инвесторов в госдолг США

"Мне кажется, интерес сейчас в банках может быть очень большой", — сказал он в интервью "РБК ТВ", отвечая на вопрос о приватизации госбанков. По его словам, в целом российские банки, в том числе с государственным участием, работают довольно эффективно, имеют неплохие показатели, даже если сравнивать с международными банками.

"Мне кажется, они будут интересны инвесторам. Вопрос — каким инвесторам. Я думаю, что тут можно говорить о неких якорных инвесторах, в том числе иностранных инвесторах… У нас были иностранные инвесторы. Почему мы не будем пускать инвесторов, которые хотят в этом поучаствовать? И я думаю, что будет интерес со стороны рынка тоже", — сказал он.

"Я думаю, мы не должны себя ограничивать только банками. У нас много других компаний с государственным участием, которые в том числе думают о проведении IPO или какого-то размещения", — добавил он.

Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, сообщил ранее в декабре министр финансов Антон Силуанов.