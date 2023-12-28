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2023
https://1prime.ru/banks/20231228/842693889.html
В России отменят комиссию для банков за переводы между гражданами по СБП
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Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор. "Напомним, что в СБП до 1 июля 2024 года... ПРАЙМ, 28.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, сбп, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор.
"Напомним, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами. Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия", — сказано в сообщении.
Кроме того, с 1 апреля 2024 года регулятор также освободил банки от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. "Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков", — отметил ЦБ.