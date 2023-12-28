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Хуснуллин рассказал, в каких регионах России продлят льготную ипотеку
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Льготные ипотечные программы в России планируется продлить только в регионах, где на нее невысокий спрос, а семейную — по всей стране, заявил на совещании с регионами вице-премьер... ПРАЙМ, 28.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, льготная ипотека, семейная ипотека
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы в России планируется продлить только в регионах, где на нее невысокий спрос, а семейную — по всей стране, заявил на совещании с регионами вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, с 1 июля 2024 года будет пересмотрена часть подходов к льготным ипотечным программам.
"Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила", — сказал Хуснуллин.
Он также выразил надежду на дальнейшую поддержку таких ипотечных программ, как дальневосточная, сельская, ИТ-ипотека, ипотека для новых российских регионов.