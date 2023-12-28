МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы в России планируется продлить только в регионах, где на нее невысокий спрос, а семейную — по всей стране, заявил на совещании с регионами вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Набиуллина прокомментировала семейную ипотеку

По его словам, с 1 июля 2024 года будет пересмотрена часть подходов к льготным ипотечным программам.

"Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила", — сказал Хуснуллин.

Он также выразил надежду на дальнейшую поддержку таких ипотечных программ, как дальневосточная, сельская, ИТ-ипотека, ипотека для новых российских регионов.