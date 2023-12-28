МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Банк России с 9 января начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), и в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор. ЦБ дал совет, как разработать финансовые продукты, которые заинтересуют

"С 9 января 2024 года Банк России в соответствии с ранее анонсированным порядком начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году", — говорится в сообщении.

"В первом полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 миллиарда рублей в день", — указал ЦБ.

Дополнительно в течение января Банк России также собирается завершить продажу валюты в рамках так называемого "зеркалирования" чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии уходящего года (0,8 миллиарда рублей в день). Экспортеров обязали сообщать Банку России о валютных активах "дочек"

В сообщении ЦБ указывается также, что с 9 по 12 января 2024 года ежедневный анонсированный Минфином России объем покупки валюты в рамках бюджетного правила составит 11,7 миллиарда рублей. В этот период ЦБ будет неттировать этот объем с ежедневными операциями в рамках отложенных с августа-декабря прошлого года покупок валюты в рамках бюджетного правила, продажами в рамках расходования ФНБ на финансирование дефицита вне бюджетного правила и чистого инвестирования средств ФНБ во втором полугодии 2023 года, а также с продажами в рамках чистого инвестирования средств ФНБ в первом полугодии 2023 года. Итоговый ежедневный объем продаж с 9 по 12 января составит 0,9 миллиарда рублей.

В конце июня 2024 года ЦБ опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2024 года.