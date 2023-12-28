МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Последние статистические данные свидетельствуют, что в части собственного капитала российский банковский сектор планомерно продолжает свое развитие в конце 2023 года. В ноябре текущего года снова наблюдался прирост капитала у российских банков. Увеличение составило 274 миллиарда рублей до 14,1 триллиона рублей на 1 декабря 2023 года. В целом за январь-ноябрь капитал российского банковского сектора вырос на 2,03 триллиона рублей (среднемесячный прирост 185 миллиардов рублей). Таким образом, в ноябре капитал вырос сильнее, чем в среднем по году, хотя это и не рекордный результат. Наибольшим месячным приростом собственных средств в 2023 году характеризовался март, когда капитал вырос на 474 миллиарда рублей.

В относительных величинах прирост капитала за январь-ноябрь 2023 года составил +16,8%. По итогам же всего 2023 года можно ожидать прироста собственного капитала российского банковского сектора на 19%. Для сравнения в 2022 году прирост составил только +0,7%, а результат заметно лучше в части динамики был в далеком 2009 году (+23%).

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 декабря 2023 года, в котором представлены данные по 358 банкам и небанковским кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно формам № 123 и 135 на сайте Центробанка РФ, и которые имели действующую лицензию на 28 декабря 2023 года.

У 26% банков в октябре-ноябре капитал сократился

Согласно исследованию РИА Рейтинг, у трех российских банков собственный капитал превышает 1 триллион рублей, еще у 18 кредитных организаций он находится в диапазоне от 100 миллиардов рублей до 1 триллиона рублей, а в целом 91 банк в России имеет как минимум капитал на уровне 10 миллиардов рублей. При этом в российском банковском секторе наблюдается высокая концентрация капитала. На ТОП-10 банков в текущем рейтинге приходится почти 12,6 триллионов рублей капитала или почти 75% от положительного объема капитала банковского сектора России, а крупнейшие 50 банков контролируют 93% собственного капитала.

Крупнейшим банком по размеру собственного капитала как обычно в исследовании стал Сбербанк. Объем капитала у этого банка на 1 декабря 2023 года составил 6,0 триллиона рублей что соответствует примерно половине капитала первой десятки крупнейших банков и больше чем капитал всех банков за пределами ТОП-7. На втором месте по объему собственного капитала расположился Банк ВТБ, с результатом в 1,71 триллионов рублей. Замыкает тройку крупнейших банков по размеру собственного капитала Банк ГПБ (Газпромбанк), у которого размер капитала в текущем рейтинге составил 1,24 триллиона рублей.

В октябре-ноябре 2023 года приростом капитала характеризовались 256 кредитных организаций при этом у 89 банков отмечалось в этот период снижение собственных средств. Таким образом, 26% банков за последние два месяца показали сокращение собственного капитала, что является достаточно большой долей.

Наибольшим приростом собственного капитала в абсолютном выражении в октябре-ноябре 2023 года характеризовался Сбербанк. Его собственный капитал за последние два месяца вырос на 292 миллиарда рублей, в первую очередь, за счет прибыли текущего года. Вторым по абсолютному приросту стал Банк ГПБ (Газпромбанк), капитал которого увеличился на внушительные 198 миллиардов рублей (источник прироста — дополнительный капитал). Третьим по приросту капитала в абсолютных величинах в октябре-ноябре стал Промсвязьбанк, капитал которого увеличился на 50,5 миллиарда рублей. В свою очередь сильным снижением капитала в октябре-ноябре характеризовались Банк Таврический (-13,7 миллиарда рублей за два последних месяца) и Московский кредитный банк (-12,0 миллиарда рублей).

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 декабря 2023 года в PDF-формате >>