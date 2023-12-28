МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Увеличение лимита по бесплатным переводам затронет каждого россиянина, рассказал экономист Алексей Родин. В России отменят комиссию для банков за переводы между гражданами по СБП

"Обычные люди, когда видят сумму в 30 миллионов, сразу начинают в штыки воспринимать, думая, что это что-то для богатеев. Но это коснется совершенно всех граждан, потому что часто даже одни и те же суммы мы переводим с одной своей карты на другую по несколько раз. И это замечательно, что теперь можно не платить комиссию", — рассказал эксперт в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Как сообщил Родин, это очень хорошая новость для граждан, потому что до нововведения каждый человек имел возможность переводить на свои счета без комиссии не больше 100 тысяч в месяц.

"Это удобно, это хорошо и классно. Немного несправедливо, что за свои же деньги нужно платить комиссии. Эта новость приятная. Отличный подарок на Новый год", — резюмировал Родин.

Ранее Банк России принял решение навсегда отменить комиссии для банков за переводы россиян через Систему быстрых платежей (СБП). Более того, ЦБ освободил банки от уплаты комиссии по некоторым операциям в СБП.