МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Банк России 28 декабря продал в рамках валютного свопа 5,427 миллиарда юаней на 69,038 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с запуска инструмента, говорится в материалах ЦБ. ЦБ спросит у россиян о прозрачности условий по кредитам в банках

Ранее, 22 декабря, ЦБ продал в рамках валютного свопа 1,2 миллиарда юаней на 15,4 миллиарда рублей.

Банк России с 19 января запустил сделки своп — продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части — на следующий рабочий день.

Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.