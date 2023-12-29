2023-12-29T11:54:30+03:00
2023-12-29T11:54:30+03:00
2023-12-29T11:54:30+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231229/842707558.html
ЦБ продал рекордный за день объем юаней по валютному свопу
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Банк России 28 декабря продал в рамках валютного свопа 5,427 миллиарда юаней на 69,038 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с запуска инструмента, говорится в... ПРАЙМ, 29.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, юани
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Банк России 28 декабря продал в рамках валютного свопа 5,427 миллиарда юаней на 69,038 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с запуска инструмента, говорится в материалах ЦБ.
Ранее, 22 декабря, ЦБ продал в рамках валютного свопа 1,2 миллиарда юаней на 15,4 миллиарда рублей.
Банк России с 19 января запустил сделки своп — продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части — на следующий рабочий день.
Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.