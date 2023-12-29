МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Средняя ставка по выданной в ноябре ипотеке снизилась до 8,18% годовых с 8,35% в октябре, это связано с ростом доли льготных жилищных кредитов, следует из материалов Банка России. Полная стоимость ипотеки в России достигла максимума с мая прошлого года

"В ноябре 2023 года средневзвешенная ставка по ИЖК (ипотечное жилищное кредитование — ред.) снизилась до 8,18% годовых с 8,35% в октябре, что связано с продолжившимся увеличением доли выдач по программам господдержки, ставки по которым ниже рыночных за счет государственных субсидий", — говорится в сообщении регулятора.

Так, по данным ЦБ, доля госипотеки в общем объеме выдач в ноябре выросла до 74,8% и составила 542,9 миллиарда рублей.

Согласно материалам регулятора, средний срок кредитования по ипотеке за ноябрь вырос на 3 месяца и достиг почти 25 лет.

При этом число выданных ипотечных кредитов впервые с июля стало меньше 200 тысяч. Так, в августе было выдано 216 тысяч ссуд, в сентябре — 238 тысяч, в октябре — чуть больше 200 тысяч, а в ноябре этот показатель составил 189 тысяч.

В целом портфель ипотечного кредитования по итогам ноября вырос на 1,9% — до 17,7 триллиона рублей. Просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам за ноябрь снизилась на 2,03% (однако в годовом выражении, напротив, выросла — на 5,63%), до 59,67 миллиарда рублей, ее доля в общем портфеле — 0,3%.