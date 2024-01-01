МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) завершил процедуру присоединения "СМП банка", все его обязательства будут в полном объеме исполняться, а обслуживание клиентов в рамках действующих договоров сохраняется на прежних условиях, говорится в материалах ПСБ. Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 декабря

"ПСБ успешно завершил процедуру присоединения "СМП банка". За короткий период проведена работа по централизации IT-инфраструктуры, объединению баз клиентов, перестройке бизнес-процессов банков", — говорится в сообщении в Telegram-канале ПСБ.

"Сделка способствует стратегическим задачам ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, а также дополняет линейку финансовых сервисов группы ПСБ за счет страховых услуг. В рамках стратегии развития ПСБ укрепляет рыночные позиции как путем органического роста, так и за счет приобретения других банков с комплементарным профилем бизнеса", — добавили в банке.

В декабре 2022 года группа ПСБ приобрела "СМП банк", выкупив его акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. При этом отмечалось, что "СМП банк" и его дочерние структуры продолжат в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами.

"СМП банк" находится под международными санкциями с 2014 года, а Промсвязьбанк наряду с другими крупнейшими банками РФ попал под блокирующие санкции Запада в 2022 году.

В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу, и после санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.