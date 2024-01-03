МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Распространение мер поддержки со стороны государства на исламскую ипотеку в России по аналогии с льготными ипотечными программами позволит усилить на нее спрос и быстро нарастить объемы выдач, заявил РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. Полная стоимость ипотеки в России достигла максимума с мая прошлого года

Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. В ноябре Сбербанк объявил о запуске исламской ипотеки в Башкортостане и Дагестане. Исламскую ипотеку также выдает банк "Ак Барс".

"Поддержка федеральных и региональных властей, например, распространение программ льготной ипотеки на исламскую модель, позволит усилить спрос и быстро нарастить ее объем", — считает Зарипов.

Он пояснил, что исламская ипотека – это достаточно сложный продукт с множеством нюансов, важных с точки зрения соответствия шариату (исламского права). Необходимость соблюдения множества формальностей утяжеляет правовую составляющую данной операции и делает ее более дорогой, по сравнению с традиционными аналогами, указал экономист.

Он считает, что исламская ипотека на первоначальном этапе будет пользоваться спросом в основном у строго соблюдающих нормы шариата. Но по мере развития и увеличения объема операций по исламской ипотеке, стоимость ее для клиентов будет снижаться, и она сможет достойно конкурировать с традиционной ипотекой, привлекая и не мусульман, добавил он.

В свою очередь младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова добавила, что подобные кредиты, скорее всего, пока не поменяется законодательство, будут оформляться через посредников — нефинансовые организации, по такой схеме сейчас работает один из банков в РФ.

"Банк оценивает финансовое состояние заемщика и одобряет заявку, деньги на покупку жилья выдаются посреднику, который выкупает недвижимость у продавца и с наценкой по договору купли-продажи продает клиенту, а клиент вносит ежемесячные платежи в рассрочку данному посреднику", — рассказала эксперт.