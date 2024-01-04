МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Банк России к концу года может снизить ключевую ставку до уровня менее 10%, если сможет справиться с инфляционным давлением в I квартале, считает замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Банк России продлил временные методы расчета размера операционного риска

Банк России с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. В сентябре регулятор добавил еще 1 процентный пункт, а в октябре — еще 2 процентных пункта, доведя показатель до 15%. В декабре регулятор повысил ключевую ставку еще на 1 процентный пункт — до 16% годовых.

"Основной вопрос в денежно-кредитной политике 2024 — правильное выстраивание интересов между борьбой с инфляционными ожиданиями и потребностью промышленности в дешевых ресурсах", — сказал Шендерюк-Жидков РИА Новости.

По его мнению, "если Центробанк сможет справиться с инфляционным давлением в I квартале, то уже к концу года мы сможем увидеть ставку на уровне ниже 10%".

Главным вызовом 2024 года в экономике сенатор назвал сохранение "высоких темпов роста промышленности". Давление высокой ставки, а также высокая база являются серьезными сдерживающими факторами, добавил Шендерюк-Жидков.

"Продолжение роста экономики на уровнях 2023 года может свидетельствовать о структурных изменениях и, следовательно, о переходе к фазе структурного роста", — отметил он.

Исторически рекордные бюджетные расходы также потребуют роста доходный базы, и в этом плане главную неопределенность вызывают нефтегазовые доходы, подчеркнул сенатор. "Последние месяцы их уверенный рост свидетельствует о том, что заложенные в бюджете уровни достижимы, однако точечные санкционные меры США и их союзников постоянно усложняют российский экспорт углеводородов", — сказал политик.

При этом в целом "доходы бизнеса продолжают расти, и потому еще одним источником пополнения бюджета могут стать налоговые изменения, о которых сам бизнес много говорит последнее время", заключил Шендерюк-Жидков.