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2024
https://1prime.ru/banks/20240104/842729452.html
ЦБ сможет ограничивать сделки некоторых участников торгов на бирже
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Банк России теперь может ограничивать сделки некоторых участников рынка или операции с отдельными инструментами, если они представляют угрозу для финансовой стабильности рынка... ПРАЙМ, 04.01.2024
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, рынок, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Банк России теперь может ограничивать сделки некоторых участников рынка или операции с отдельными инструментами, если они представляют угрозу для финансовой стабильности рынка.
Соответствующий закон в конце декабря 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Изменения вступили в силу с начала текущего года.
Сообщается, что подобные полномочия, которыми теперь наделен ЦБ России, могут влиять на деятельность брокеров, банков и даже физических лиц, что позволит своевременно и эффективно реагировать на потенциальные риски и угрозы для финансовой стабильности.
Более того, нововведение усиливает контроль Центробанка над финрынком и обеспечивает защиту от внешних влияний и возможных неблагоприятных ситуаций.