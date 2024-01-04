МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Банк России теперь может ограничивать сделки некоторых участников рынка или операции с отдельными инструментами, если они представляют угрозу для финансовой стабильности рынка. ЦБ скорректировал условия выдачи потребкредитов россиянам

Соответствующий закон в конце декабря 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Изменения вступили в силу с начала текущего года.

Сообщается, что подобные полномочия, которыми теперь наделен ЦБ России, могут влиять на деятельность брокеров, банков и даже физических лиц, что позволит своевременно и эффективно реагировать на потенциальные риски и угрозы для финансовой стабильности.

Более того, нововведение усиливает контроль Центробанка над финрынком и обеспечивает защиту от внешних влияний и возможных неблагоприятных ситуаций.