МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Российская экономика неизбежно затормозит в 2024 году на фоне высокой ключевой ставки — рост может замедлиться вдвое, до 1,6% с ожидаемых 3,5% в прошлом, следует из консенсус-прогноза РИА Новости на основе опроса экспертов и аналитиков. ВВП стран нового БРИКС превысит треть от общемирового, сообщили СМИ

"В 2024 году стоит ожидать 1,5-2% роста ВВП. Замедление произойдет из-за того, что сократятся госинвестиции, снизится стимулирование строительного сектора, а частные инвестиции пока не смогут стать полноценным драйвером экономики. Основным драйвером, скорее всего, будет спрос со стороны населения", — считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

С ним согласен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании "Риком-Траст" Олег Абелев, указавший также на ослабление рубля и жесткую денежно-кредитную политику. "Рост ВВП к концу 2024 года может составить 1,5%, и это хороший показатель", — говорит он.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов полагает, что рост ВВП составит лишь 1,2%. Он пояснил, что темпы роста замедлятся не только на фоне существенного ужесточения ДКП, но и высокой статистической базы, а также исчерпания факторов восстановительного роста.

"Способствовать дальнейшему экономическому росту будут: сохранение стимулирующей бюджетной политики (рост расходов и дефицит бюджета); структурно высокий спрос на инвестиции в основной капитал (политика развития инфраструктуры, высокая загрузка производственных мощностей, активные процессы импортозамещения и структурной трансформации); дальнейший рост доходов населения в условиях дефицита рабочей силы, политики по ускоренному повышению МРОТ и так далее", — сказал он.

СТАВКИ — ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ?

Жесткую денежно-кредитную политику аналитики называют главным ограничительным фактором для роста ВВП в наступившем году. Рынок полагает, что Банк России хотя и завершил цикл повышения ключевой ставки, не будет спешить со смягчением заданного курса. Минэкономразвития оценило рост ВВП в России в 2023 году

По мнению Попова из ПСБ, регулятор лишь с середины года начнет медленное снижение ставки. "Умеренность смягчения денежно-кредитной политики будет обусловлена поступательностью снижения проинфляционных рисков и высокой вероятностью сдвигов вправо сроков возврата инфляции к таргету", — говорит он. С ним согласна старший аналитик "Альфа-Банка" Мария Радченко.

"Безусловно, все ждут снижения ключевой ставки, но при текущей политике ставка будет снижаться медленно. Главное, это обеспечить низкую ставку для структурной перестройки. Здесь уровень конечной ставки должен быть не больше 7%", — считает исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.

МИМО ЦЕЛИ

Говоря о ставке ЦБ, аналитики оценили также ее влияние и на инфляцию. Так, по словам Абелева, в среднем за год инфляция составит 6,5-6,7%, а годовой показатель на конец года составит 5-5,2%. Схожим мнением поделились и аналитики из "Яков и Партнеры": одновременно они ждут, что инфляционные ожидания в России останутся на достаточно высоком уровне.

"Ключевым драйвером в 2023 году стал опережающий рост спроса над предложением, что позволило компаниям перенести возросшие издержки на покупателей. Тем не менее в 2024 году издержки производства пока, по нашим ожиданиям, продолжат расти, высокие цены на импортные товары ввиду роста цен в других развитых экономиках и слабого курса рубля, а также необходимость находить способы обеспечения производств оборудованием и запчастями приведут к сохранению инфляции в 2024 году на уровне не менее 6%", — заключили они.

Инфляция, по оценкам консенсус-прогноза РИА Новости, в декабре замедлится до 5,7% в годовом выражении.

НЕФТЬ ПОЙДЕТ ВВЕРХ

Еще одним важным показателем будущего года являются цены на нефть. И хотя, по мнению Абелева, такой маркер является сложным для прогнозирования, он считает, что при отсутствии локальных конфликтов и при балансировании рынка участниками сделки ОПЕК+, цена на нефть марки Urals может составить 70-73 доллара за баррель к концу года. ЦБ сообщил о снижении средней ставки по ипотеке в ноябре

По мнению Попова из ПСБ, средняя цена Urals составит 71 доллар за баррель, а Brent — 85 долларов за баррель по итогам года. "Согласованность и эффективность политики в рамках ОПЕК+ позволит сохранить баланс спроса и предложения на рынке нефти, а возврат ФРС к политике снижения ключевой ставки и дальнейший неплохой экономический рост в Юго-Восточной Азии (в том числе Китае и Индии) обеспечат рост мировой экономики и расширение глобального спроса на нефть", — полагает аналитик.

В то же время старший аналитик "Альфа-Банка" Никита Блохин настроен более оптимистично. "Средняя цена Brent в 2024 году может составить 90-95 долларов за баррель, а среднегодовая цена на российскую Urals значительно превысить 80 долларов за баррель впервые с 2014 года", — сказал он.

При этом в Альфа-банке ожидают восстановления цен на нефть в первом квартале 2024 года — аналитики считают, что наблюдаемое снижение стоимости "черного золота", продолжающееся последние недели 2023 года – самый длительный период коррекции с 2018 года, – является техническим, и рынок уже нащупал "дно".

Поэтому, как полагают в банке, уже в первые месяцы наступившего года цены на нефть марки Brent могут превысить 90 долларов за баррель, а в течение года – вновь протестировать уровень в 100 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ преподнесет рынку очередной сюрприз.