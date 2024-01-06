МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправсоглашения с Россией о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Белоруссия произвела выплаты по евробондам в нацвалюте

Документ, который в декабре принял парламент, опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, подписанное в Москве 28 сентября 2023 года", — говорится в законе. Он определяет уполномоченным органом Белоруссии, на который возложена реализация соглашения, Национальный банк страны.

Соглашение между правительствами Белоруссии и России о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок было подписано в Москве 28 сентября 2023 года. Оно закрепляет механизм участия белорусских банков в госзакупках на территории России на постоянной основе. Как отмечали в парламенте Белоруссии, главная цель соглашения – беспрепятственный доступ к участию в государственных, муниципальных закупках как в России, так и в Белоруссии.

Между тем действие соглашения не будет распространяться на закупки, сведения о которых составляют гостайну, и на закупки, осуществляемые центробанками сторон.

Предполагается, что банк-гарант должен соответствовать ряду требований, в том числе к нему не должны быть применены меры по предупреждению банкротства и финансовому оздоровлению в течение последних шести месяцев. При этом у него должен быть кредитный рейтинг, требование к уровню которого предусмотрено законодательством соответствующего государства в сфере госзакупок. Банк-гарант должен быть включен в перечень организаций, имеющих право предоставлять банковские гарантии в рамках госзакупок.

Также Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о международных автомобильных перевозках.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках, подписанное в Москве 18 августа 2023 года", — говорится в законе.

Соглашение было заключено в целях отмены разрешительной системы на международные автомобильные перевозки грузов в третьи страны и из них.

Переход на безразрешительную систему будет осуществляться поэтапно с 1 января 2024 года. Полная отмена разрешений на перевозки грузов с территории или на территорию всех государств планируется с 1 января 2030 года. Либерализацию проведут в пять этапов в зависимости от групп стран, например, с 1 января 2024 года — в сообщении с балканскими странами, с 2025 года — в рамках стран СНГ, с 2026 года — с рядом стран ЕС и Великобританией, с 2030 года — со всеми странами.

Соглашение устанавливает перечень случаев, при которых перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении между Белоруссией и РФ и транзитом по их территориям осуществляются без разрешений.

Документ также предусматривает возможность выполнения каботажных автомобильных перевозок грузов при обязательном соблюдении ряда условий. При этом от перевозчика требуется предварительное информирование органа транспортного контроля о совершении такой перевозки и получение подтверждения на ее выполнение.

При перевозках пассажиров и грузов в рамках соглашения транспортные средства на взаимной основе освобождаются от налогов, сборов и платежей, связанных с их владением или использованием, за исключением сборов и платежей, взимаемых в счет возмещения вреда автомобильным дорогам, за проезд по платным автомобильным дорогам, мостам и тоннелям.