2024-01-06T12:59:00+03:00
2024-01-06T13:09:52+03:00
2024-01-06T12:59:00+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240106/842738409.html
В ЦБ рассказали о приросте наличных у россиян в 2023 году
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Прирост наличных у населения России по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей, следует из данных Банка России. Согласно статистике ЦБ, объем наличных денег в обращении на... ПРАЙМ, 06.01.2024
банки, финансы, новости, россия, банк россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Прирост наличных у населения России по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей, следует из данных Банка России.
Согласно статистике ЦБ, объем наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей. С января по ноябрь 2023 года остатки наличных на руках у населения выросли на 1,56 триллиона рублей, или 9,6%. За неполный декабрь (по данным на 28 декабря) объем наличных у россиян увеличился еще на 374,7 миллиарда рублей.
Таким образом, по итогам года прирост наличных в обращении составил 1,94 триллиона рублей.
При этом в 2022 году объем наличных в обращении вырос в России на 2,28 триллиона рублей.
Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Текущее инфляционное давление в РФ значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайших заседаниях.
15 декабря Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 16 процентов годовых.