МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. По итогам третьего квартала 2023 года чистая прибыль росийских компаний составила рекордные 11,3 триллиона рублей, сообщает издание РБК со ссылкой на отчет Росстата "О финансовых результатах деятельности организаций в январе-сентябре 2023 года". Прибыль банков России за 11 месяцев превысила три триллиона рублей

В статье отмечается, что этот показатель преодолел отметку 2021 года, когда прибыль превысила 10 триллионов рублей. За последние годы минимума она достигала зимой 2019-2020 годов, составив 1,6 триллиона рублей.

Ранее в Банке России сообщали, что российские банки в ноябре прошлого года нарастили чистую прибыль до 268 миллиардов рублей. Так, по итогам 11 месяцев 2023 года финансовый результат достиг 3,2 триллиона рублей. Согласно данным ЦБ, это обусловлено такими факторами, как создание банками резервов по прочим активам и сильное сокращение расходов на резервы по кредитам из-за частичного восстановления резервов по крупной проблемной задолженности в результате реструктуризации.