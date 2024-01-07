МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В июле 2024 года в России заработает закон, согласно которому банки будут обязаны возвращать клиентам похищенные средства в течение 30 дней после соответствующего заявления клиента, сообщает издание РБК. В ЦБ рассказали о приросте наличных у россиян в 2023 году

В свою очередь в Банке России отметили, что новые требования должны повлиять на низкую долю возврата.

"Основная цель разработанного при участии Банка России закона — противодействие хищению средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии. Законом предусмотрен комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем", — сказал РБК представитель Банка России.

Также сообщается, что банки получат возможность блокировать переводы на подозрительный счет и уведомлять об этом клиентов. За этот период человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода, если поймет, что находится под влиянием злоумышленников.

Кроме того, в случае, если в МВД поступила информация о том, что клиенты выводят и обналичивают похищенные средства в банках, последние будут обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию этих клиентов.

Ранее в Банке России сообщали, что российские банки в ноябре прошлого года нарастили чистую прибыль до 268 миллиардов рублей. Так, по итогам 11 месяцев 2023 года финансовый результат достиг 3,2 триллиона рублей.