МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В 2024 году возможно снижение ипотечных ставок до 10%, если Банк России примет решение снизить ключевую ставку, рассказал "Ленте.ру" экономист Михаил Беляев. Эксперт предложил ввести в России льготную исламскую ипотеку

"Все зависит от того, какой окажется ключевая ставка ЦБ. Как мы знаем, он весьма упорен в проведении жесткой денежно-кредитной политики, потому существует угроза, что в ближайшее время ставка будет только повышаться или, как минимум, останется на своем месте, хотя она и так немыслимо высока", — заметил Беляев.

Однако эксперт отметил, что дажек в случае принятия соответствующего решения, резкое снижение ставки представляет опасность, так как это может нанести шоковый эффект экономике. По его словам, ЦБ сможет позволить себе только постепенное понижение по одному процентному пункту.

Беляев добавил, что снижение ставки до 10% — это хорошо, но все равно очень высоко для ипотеки, так как цены на квартиры при этом останутся на текущем уровне, а те, кто рассчитывал на ипотеку, по-прежнему будут лишены такой возможности. По словам экономиста, сейчас большая часть населения может позволить себе улучшение жилищных условий только в комплекте с ипотекой.

В начале ноября директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщала, что регулятора беспокоит "дисбаланс" цен на рынке жилья. Так, по ее словам, на 1 октября средний уровень цен на первичном рынке был на 42 процента выше, чем на вторичном, причем до введения льготных ипотечных программ разница была всего десять процентных пунктов.

Ранее 14 декабря аналитики "Мира квартир" сообщали, что новостройки в России с начала текущего года подорожали на 15 процентов — в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье — почти на 14 процентов, до 109 тысяч рублей за квадратный метр.