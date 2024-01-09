МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. ВТБ в связи с ужесточением условий по госпрограммам ипотеки начнет с 12 января выдавать такие кредиты только на квартиры у застройщиков-партнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Экономист предсказал будущее ипотечных ставок в 2024 году

В конце декабря Сбербанк заявил, что из-за снижения размера госсубсидии банкам по льготной ипотеке решил "не останавливать выдачи", а продолжить кредитование по новым условиям. Так, с 11 января 2024 года банк будет выдавать льготную ипотеку на покупку жилья только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком.

"В связи с ужесточением требований правительства к льготной ипотеке ВТБ меняет условия выдачи кредитов с господдержкой. С 12 января клиенты смогут получить средства на покупку объектов только у аккредитованных банком застройщиков", — сказано в сообщении. Указывается, что новые условия распространяются на покупку квартир по всем льготным программам и не затрагивают кредиты на индивидуальное жилищное строительство.

Получить информацию об аккредитации партнера клиенты могут непосредственно у застройщиков или у ипотечных менеджеров ВТБ. "Если застройщик не подходит под новые требования банка, заемщик сможет оформить кредит по базовым программам. Клиентам, которые выйдут на сделку до 12 января, финансирование доступно на прежних условиях", — добавили в банке.

При этом в пресс-службе отметили, что ВТБ принял решение не менять ценовые параметры по собственным ипотечным продуктам, несмотря на рост ключевой ставки Банка России.

Согласно вступившему 23 декабря в силу постановлению кабмина, первоначальный взнос по программе льготной ипотеки на жилье в новостройках под 8% годовых вырос до 30% с 20%, а максимальная сумма кредита стала единой по всей стране – 6 миллионов рублей. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках льготных программ.