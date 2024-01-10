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Сбербанк со среды повысил ставки по своей ипотеке
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Сбербанк в связи с повышением ЦБ ключевой ставки со среды увеличивает стоимость своей ипотеки на 1,1 процентного пункта, теперь минимальная ставка по программам на новостройки и... ПРАЙМ, 10.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Сбербанк в связи с повышением ЦБ ключевой ставки со среды увеличивает стоимость своей ипотеки на 1,1 процентного пункта, теперь минимальная ставка по программам на новостройки и "вторичку" составляет 16,7%, сообщили журналистам в кредитной организации.
"Банк России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — с 15% до 16%. В связи с этим с 10 января 2024 года Сбербанк повышает ставки на 1,1 процентного пункта по базовым программам ипотечного кредитования", — сообщили в банке.
Таким образом, со среды минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жилье и строительство жилого дома составят 16,7% годовых. По программе на загородную недвижимость стоимость ипотеки теперь будет начинаться от 17%, на гаражи — от 17,2%, а на коммерческую недвижимость — от 18,2% годовых.
Ставки по программам с государственной поддержкой при этом не меняются, добавили в Сбербанке.