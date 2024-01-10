МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Сбербанк направил в арбитражный суд Москвы четыре иска к "Международному резервному банку" ("МР Банк", новое название Сбербанка на Украине), в которых требует взыскать в сумме около 615 миллионов рублей со своей бывшей украинской "дочки", изъятой властями Украины. Россиян предупредили о подорожании новостроек после решения "Сбера"

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, все иски поступили в суд 27 декабря, к рассмотрению они пока не приняты. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Кроме того, 25 декабря этот же суд зарегистрировал еще один иск Сбербанка к "МР Банку", предмет и основания которого пока не указаны, к производству он тоже пока не принят.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка, а также ВЭБа, на Украине. В решении говорилось, что изымаются корпоративные права в размере 99,77% имущества ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк" (Проминвестбанк), принадлежащего госкорпорации, и в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего ПАО "Сбербанк России". Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа.

После этого решения СНБО Сбербанк заявлял, что инициирует инвестиционный арбитраж с целью возмещения убытков. Как отмечалось в сообщении банка, будет заявлено требование о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. Нацбанк (центробанк) Украины тем временем еще в феврале 2022 года отозвал лицензию у "МР Банка".

Арбитражный суд Москвы в октябре 2022 года по иску Сбербанка взыскал с "МР Банка" задолженность по соглашению об общих условиях проведения двусторонних сделок на межбанковском рынке от 9 сентября 2005 года в размере около 87,5 миллиона евро и более 333,9 миллиона долларов, а также проценты — около 7,8 миллиона евро и около 70,7 миллиона долларов (в сумме на момент оглашения решения – около 27,6 миллиарда рублей по курсу ЦБ).

Сбербанк попросил суд принять обеспечительные меры в виде ареста денег на счету ответчика, а также денег, которые могут поступить на этот счет, в пределах взысканных судом сумм. Но суд ходатайство отклонил, поскольку, как сказано в определении, "истец аргументировано и документально не обосновал, что непринятие заявленных им мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по делу, а также причинит значительный ущерб истцу".