ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Большая часть работы Банка и России и правительства сконцентрированы на подавлении инфляции, сообщил президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями дальневосточного бизнеса в Хабаровске. Высокая ключевая ставка носит временный характер, заявил Путин

Российский лидер выразил уверенность, что российские власти смогут выйти на целевые показатели.

"Первое, на что хотел обратить внимание. Вы сказали, что, вот, из-за инфляции лучше, похоже, не будет. Лучше будет. Потому что все действия Центрального банка и правительства, ну, не все, но значительная их часть, Центрального банка точно, направлены на то, чтобы подавлять инфляцию. И я думаю, что мы на целевые показатели выйдем", — отметил президент.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что инфляционное давление начало расти во второй половине 2023 года, однако на данный момент темп роста цен сильно превышает цель регулятора по инфляции. Глава регулятора заключила, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе инфляционных ожиданиях россиян и бизнеса.