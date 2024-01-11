МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка ("СберНПФ") стал первым оператором программы долгосрочных сбережений, которая стартовала с начала этого года, говорится в сообщении Банка России. ЦБ допустил НПФ "Благосостояние" в систему гарантирования прав

ЦБ РФ зарегистрировал правила "СберНПФ" по формированию долгосрочных сбережений. На рассмотрении регулятора находится еще 12 правил от негосударственных пенсионных фондов, которые готовы предлагать новый продукт.

"Регистрация правил по формированию долгосрочных сбережений — важное событие для "СберНПФ". Это расширит нашу продуктовую линейку новой программой, которая будет нужна и полезна миллионам россиян. С ее помощью можно откладывать на значимые жизненные потребности — например, на покупку недвижимости, оплату образования ребенка или пенсию, — при поддержке государства", — приводятся в сообщении Сбербанка слова старшего вице-президента, руководителя блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслана Вестеровского.

Программа долгосрочных сбережений — это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа позволит россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды. Чтобы предлагать новый продукт, НПФ должны внести изменения в устав и получить регистрацию новых пенсионных правил по формированию долгосрочных сбережений от Банка России.

Для участия в программе нужно заключить договор с НПФ минимум на 15 лет. По истечении этого срока или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин граждане получат право на периодические выплаты не менее чем на 10 лет или пожизненно (по собственному выбору). Участники программы смогут получить софинансирование от государства — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей.