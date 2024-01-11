МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российские банки в 2023 году выдали ипотечных кредитов примерно на 7,8 триллиона рублей, что стало рекордным результатом в истории рынка, по прогнозам ВТБ по итогам текущего года выдачи таких ссуд снизятся минимум на треть, сообщила пресс-служба кредитной организации. Названы регионы с самым высоким спросом на ипотечные кредиты

"По оценке ВТБ, в 2023 году российские банки выдали физлицам ипотеку примерно на 7,8 триллиона рублей. Этот результат стал рекордным в истории рынка, на 60% превысив результат 2022 года", — говорится в сообщении.

Тем не менее спрос заемщиков на кредиты стал охлаждаться в конце года на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам. "В 2024 году этот тренд продолжится и объем выдач жилищных кредитов снизится минимум на треть", — прогнозируют эксперты банка.

ВТБ в 2023 году оформил около 348 тысяч жилищных кредитов почти на 1,5 триллиона рублей, что по объему более чем на 40% превышает итоговый показатель 2022 года и на четверть — 2021 года.

Основным драйвером стали льготные программы, доля которых по итогам 2023 года составила 57%, указали в банке. Примерно каждую пятую сделку ВТБ провел по семейной ипотеке, оформив около 72,5 тысячи кредитов на общую сумму примерно на 414 миллиардов рублей. Второй по популярности стала ипотека на жилье в новостройках – ее взяли более 65 тысяч заемщиков банка на 354 миллиарда рублей.