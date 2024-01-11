МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк России решил выдать лицензию "Евро-Азиатской расчетной компании" (ЕАРК), основным направлением вновь созданной небанковской кредитной организации станет расчетное обслуживание внешнеторговой деятельности юридических лиц, сообщает пресс-служба ЦБ. ЦБ РФ многократно нарастит продажи валюты и укрепит рубль, считают эксперты

"Банк России принял решение о государственной регистрации расчетной небанковской кредитной организации "Евро-Азиатская расчетная компания" (Акционерное общество) РНКО ЕАРК (АО) (г. Москва) и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций",- говорится в сообщении Банка России.

Основным направлением деятельности РНКО "Евро-Азиатская расчетная компания" будет расчетное обслуживание внешнеторговой деятельности юридических лиц, добавил регулятор. Лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала.

В настоящее время на основании лицензии в России действуют 37 небанковских кредитных организаций, в том числе 27 расчетных.