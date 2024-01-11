2024-01-11T13:38:15+03:00
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2024-01-11T13:38:15+03:00
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ЦБ выдаст лицензию новой небанковской расчётной кредитной организации
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Банк России решил выдать лицензию "Евро-Азиатской расчетной компании" (ЕАРК), основным направлением вновь созданной небанковской кредитной организации станет расчетное... ПРАЙМ, 11.01.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, лицензия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк России решил выдать лицензию "Евро-Азиатской расчетной компании" (ЕАРК), основным направлением вновь созданной небанковской кредитной организации станет расчетное обслуживание внешнеторговой деятельности юридических лиц, сообщает пресс-служба ЦБ.
"Банк России принял решение о государственной регистрации расчетной небанковской кредитной организации "Евро-Азиатская расчетная компания" (Акционерное общество) РНКО ЕАРК (АО) (г. Москва) и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций",- говорится в сообщении Банка России.
Основным направлением деятельности РНКО "Евро-Азиатская расчетная компания" будет расчетное обслуживание внешнеторговой деятельности юридических лиц, добавил регулятор. Лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала.
В настоящее время на основании лицензии в России действуют 37 небанковских кредитных организаций, в том числе 27 расчетных.