МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк России до конца года не будет наказывать кредитные и некредитные финансовые организации за нарушение антиотмывочного законодательства в части блокировки переводов лиц, чья деятельность запрещена в России, следует из материалов, размещенных на сайте регулятора. ЦБ выдаст лицензию новой небанковской расчётной кредитной организации

В конце прошлого года Национальный совет финансового рынка (НСФР) направлял в ЦБ обращение с просьбой продлить этот мораторий до 1 июля 2024 года.

По закону финансовым организациям запрещается проводить операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов. Соответствующие изменения в антиотмывочное законодательство вступили в силу летом 2021 года. Однако ЦБ отложил применение мер к банкам за нарушение этих норм — сначала до апреля 2022 года, затем до 31 декабря 2023 года.

Перечень запрещенных интернет-ресурсов ведет Роскомнадзор. Как поясняли в НСФР, в настоящее время у кредитных организаций нет автоматизированного и круглосуточного доступа к этому реестру, а из коммерческих организаций такой доступ есть только у операторов связи. При этом необходимые изменения в закон, которые позволили бы решить эту проблему, еще не приняты.