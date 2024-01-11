2024-01-11T19:23:42+03:00
2024-01-11T19:23:42+03:00
2024-01-11T19:23:42+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240111/842775311.html
ЦБ продлил мораторий на наказания банков за неблокировку переводов
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Банк России до конца года не будет наказывать кредитные и некредитные финансовые организации за нарушение антиотмывочного законодательства в части блокировки переводов лиц, чья... ПРАЙМ, 11.01.2024
банки, финансы, новости, россия, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк России до конца года не будет наказывать кредитные и некредитные финансовые организации за нарушение антиотмывочного законодательства в части блокировки переводов лиц, чья деятельность запрещена в России, следует из материалов, размещенных на сайте регулятора.
В конце прошлого года Национальный совет финансового рынка (НСФР) направлял в ЦБ обращение с просьбой продлить этот мораторий до 1 июля 2024 года.
По закону финансовым организациям запрещается проводить операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов. Соответствующие изменения в антиотмывочное законодательство вступили в силу летом 2021 года. Однако ЦБ отложил применение мер к банкам за нарушение этих норм — сначала до апреля 2022 года, затем до 31 декабря 2023 года.
Перечень запрещенных интернет-ресурсов ведет Роскомнадзор. Как поясняли в НСФР, в настоящее время у кредитных организаций нет автоматизированного и круглосуточного доступа к этому реестру, а из коммерческих организаций такой доступ есть только у операторов связи. При этом необходимые изменения в закон, которые позволили бы решить эту проблему, еще не приняты.